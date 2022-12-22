Англія

Бразильський нападник отримав пошкодження.

Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграють на Етіхаді в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Нападник "червоних" Роберто Фірміно не потрапив до заявки своєї команди на матч. Як повідомляє The Athletic, бразилець отримав пошкодження.

Стверджується, що він травмував литковий м'яз на тренуванні, а Юрген Клопп вирішив ним не ризикувати.

Гра Манчестер Сіті — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.