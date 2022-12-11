Англія

Бразилець навіть може стати одноклубником Кріштіану Роналду.

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно може змінити клубну прописку вже цього літа. Контракт гравця з мерсисайдцями спливає в кінці сезону, тому бразилець на правах вільного агента може перейти в інший клуб, якщо, звісно, сторони не домовляться щодо пролонгації угоди.

Як повідомляє Mirror, в послугах Фірміно зацікавлений клуб із Саудівської Аравії Аль-Наср. Нагадаємо, що ЗМІ сватають в саудівський клуб Кріштіану Роналду.

У 13 матчах поточного сезону АПЛ бразилець забив 7 голів і зробив 3 асисти. Раніше повідомлялось, що Ліверпуль працює над продовженням контракту Фірміно.