Англія

Бразилець має великі шанси залишитись в мерсисайдському клубі.

Керівництво Ліверпуля запропонувало новий контракт нападнику Роберто Фірміно. Про це повідомляє Football Insider.

За даними джерела, в клубі готові платити футболісту 180 тисяч фунтів на тиждень без урахування бонусів. Цьогорічний контракт Фірміно з Ліверпулем розрахований до середини 2023 року.

У 13 матчах поточного сезону АПЛ бразилець забив 7 голів і зробив 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що з бразильцем можуть укласти угоду на два роки з опцією продовження ще на один сезон.