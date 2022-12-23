Англія

Керманич Ліверпуля незадоволений, що на матчі Кубка англійської ліги з Ман Сіті не було відеопомічника.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті в результативному матчі обіграв Ліверпуль (3:2) і пробився до наступної стадії, де зустрінеться з Саутгемптоном.

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп залишився незадоволеним тим, що на поєдинку такого рівня була відсутня система відеоповторів VAR.

"У Голанда на початку гри був офсайд. Він був, я вам точно кажу. Це задає тон грі. Офсайд був, але прапорець не підняли, і це відразу викликає у вас погане передчуття.

Судді вже звикли до VAR, і раптом ви їм кажете: "Сьогодні його не буде". У кількох епізодах здавалося, що вони чекали на підказки або думали, що VAR досі є. Було кілька епізодів з офсайдами, коли всі на стадіоні були переконані, що там поза грою. Але ми, мабуть, ніколи про це не дізнаємось, бо не можемо переглянути повтор.

Я розумію, що у попередніх раундах неможливо було застосовувати VAR на деяких стадіонах. Але тут, на матчі рівня Манчестр Сіті – Ліверпуль, є всі технічні можливості. То чому б нам не використати їх?" — цитує слова Клоппа Sky Sports.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль ви можете на Football.ua.