Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 Кубка англійської ліги, що відбувся 22 грудня 2022, 22:00.

Англійський футбол найвищого рівня повертається після чемпіонату світу.

22 грудня Ман Сіті та Ліверпуль зійшлися у чвертьфінальному двобої, який закінчився перемогою "містян" із рахунком 3:2. Тим самим підопічні Хосепа Гвардіоли здобули путівку до 1/4 Кубка ліги, де зустрінуться з Саутгемптоном.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Манчестер Сіті — Ліверпуль 3:2

Голи: Голанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 — Карвалью, 19, Салах, 48



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аке, Лапорт, Аканджі (Стоунз, 60) — Родрі, де Брюйне, Гюндоган (Сілва, 88) — Марез, Голанд (Фоден, 73), Палмер (Гріліш, 73).



Ліверпуль: Келлегер — Мілнер (Філліпс, 38), Гомес, Матіп, Е. Робертсон — Байцетич (Фабіньо, 46), Елліотт (Гендерсон, 57), Алькантара (Кейта, 70) — Салах, Нуньєс, Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46).



Попередження: Родрі — Байцетич, Фабіньо, Кейта.