Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 Кубка англійської ліги, що відбувся 22 грудня 2022, 22:00.
Сутичка на полі, Getty Images
23 грудня 2022, 09:05
Англійський футбол найвищого рівня повертається після чемпіонату світу.
22 грудня Ман Сіті та Ліверпуль зійшлися у чвертьфінальному двобої, який закінчився перемогою "містян" із рахунком 3:2. Тим самим підопічні Хосепа Гвардіоли здобули путівку до 1/4 Кубка ліги, де зустрінуться з Саутгемптоном.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Манчестер Сіті — Ліверпуль 3:2
Голи: Голанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 — Карвалью, 19, Салах, 48
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аке, Лапорт, Аканджі (Стоунз, 60) — Родрі, де Брюйне, Гюндоган (Сілва, 88) — Марез, Голанд (Фоден, 73), Палмер (Гріліш, 73).
Ліверпуль: Келлегер — Мілнер (Філліпс, 38), Гомес, Матіп, Е. Робертсон — Байцетич (Фабіньо, 46), Елліотт (Гендерсон, 57), Алькантара (Кейта, 70) — Салах, Нуньєс, Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46).
Попередження: Родрі — Байцетич, Фабіньо, Кейта.