Англія

Керманич "канонірів" хоче ставити лише максимальні цілі.

Лондонський Арсенал посідає перше місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги за підсумками 14 турів.

Щоб закріпити цей успіх, "каноніри" планують вийти на трансферний ринок цієї зими та спробувати посилити свій склад, що вкотре підтвердив головний тренер команди Мікель Артета.

"Ми маємо намір бути активними. Ця активність полягає у посиленні команди. Цей склад досі не має такої розкоші, щоб не ставити максимальні цілі на кожне трансферне вікно. Ми повинні робити це, тому що це дуже важливо.

Якщо ми хочемо когось отримати, то це має бути гравець, який виведе нас на наступний рівень. Ми завжди будемо активними на ринку та оцінюватимемо найбільші можливості, які у нас є. Ми завжди контактуємо з власниками. Вважаю, що наші стосунки стають все міцнішими й міцнішими", — цитує слова Мікеля Артети Evening Standard.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно.