Англія

Український талановитий вінгер Шахтаря незабаром може приєднатися до лідера англійської Прем'єр-ліги.

Талановитий вінгер донецького Шахтаря та національної збірної України Михайло Мудрик привернув увагу низки європейських клубів за підсумками виступів у груповому етапі Ліги чемпіонів-2022/23.

Одним із головних претендентів на 21-річного українця називався лондонський Арсенал, який через агентів оцінював можливість трансферу гравця Шахтаря ще минулого літа.

Один із інсайдерів з Арсеналу та авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн підтверджує інформацію про те, що Мудрик входить до сфери інтересів нинішнього лідера англійської Прем'єр-ліги.

За інформацією джерела, українець є для Арсеналу пріоритетною метою на зимове трансферне вікно – у лондонському клубі перебувають на контакті як з агентами футболіста, так і з представниками Шахтаря, але поки що нічого не вирішено.

Раніше у Шахтарі називали суму у 100 мільйонів євро за Михайла Мудрика, проте, за словами Орнштейна, угоду реально укласти за меншу суму.

У той же час американські власники "канонірів", сім'я Кронке, готова фінансово допомогти здійснити трансфер, щоб підтримати молодий проєкт спортивного директора Еду та головного тренера Мікеля Артети, а також підтвердити несподівану для багатьох заявку на чемпіонський титул.

Щодо самого Мудрика, він особисто хоче приєднатися до Арсеналу, тоді як англійська Прем'єр-ліга наразі є для нього головною метою для продовження кар'єри.