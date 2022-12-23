Англія

Француз не поспішає ставити підпис під новою угодою.

Керівництво "канонірів" готує нові угоди для Букайо Саки, Габріела Мартінеллі та Вільяма Саліба. Якщо з першими двома перемовини рухаються до успішного підписання, то з пролонгацією угоди французького захисника виникли складнощі.

Як повідомляє The Athletic, сторони не можуть зійтись на умовах договору. Саліба не влаштовують фінансові умови нового контракту.

Чинна угода з 21-річним захисником розрахована до 2024 року. Перемовини продовжуються.

Наразі Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, на п'ять очок випереджаючи Манчестер Сіті.