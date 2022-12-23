Француз не поспішає ставити підпис під новою угодою.
ВІЛЬЯМ САЛІБА, GETTY IMAGE
23 грудня 2022, 15:33
Керівництво "канонірів" готує нові угоди для Букайо Саки, Габріела Мартінеллі та Вільяма Саліба. Якщо з першими двома перемовини рухаються до успішного підписання, то з пролонгацією угоди французького захисника виникли складнощі.
Як повідомляє The Athletic, сторони не можуть зійтись на умовах договору. Саліба не влаштовують фінансові умови нового контракту.
Чинна угода з 21-річним захисником розрахована до 2024 року. Перемовини продовжуються.
Наразі Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, на п'ять очок випереджаючи Манчестер Сіті.