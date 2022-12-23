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Збірна хотіла би Жозе на посаді головного тренера.

Газета La Repubblica повідомляє, що Бразилія також розглядає можливість запросити Жозе Моурінью і доручила посереднику розпочати переговори з Жорже Мендешем.

Майбутнє Особливого на Стадіо Олімпіко було предметом дебатів, враховуючи зацікавленість Португалії найняти його на заміну Фернандо Сантушу.

Бразилія також розглядає португальську тактику після відставки Тіте. Повідомляється, що Еднальдо Родрі, президент Бразильської футбольної асоціації, відправив посередника до Європи, доручивши йому перевірити наявність найкращих "іноземних" тренерів. Серед них і Моурінью.

Останні повідомлення в Італії свідчать про те, що Рома не хоче розлучатися зі своїм тренером, а також не готова дозволити йому виконувати подвійну роль у клубі та країні.

Контракт Моурінью закінчується в червні 2024 року, але хоча він, здається, не зацікавлений у відході в середині кампанії, португальський коуч хоче гарантій щодо інвестицій та амбіцій від клубу та, як очікується, обговорить своє майбутнє в кінці сезону.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті також був пов'язаний з роботою в Бразилії, але сказав, що не покине "меренгес" до закінчення контракту в 2024 році, якщо клуб не звільнить його.