Англія

Футболіст все ще не може підготуватись психологічно.

Манчестер Юнайтед повернувся до Англії з Іспанії, де готувався до другої половини сезону АПЛ, проводивши товариські матчі.

Зірковий вінгер МЮ Джейдон Санчо не був із командою в Іспанії. Він полетів до Нідерландів, де займався індивідуально.

Була інформація, що Санчо не готовий а ні фізично до поєдинків, а ні психологічно. Головний тренер Ерік тен Гаг порадив гравцеві чудового реабілітолога.

Зараз тренер заявив, що англієць не готовий до початку другої половини сезону Прем'єр-ліги. На це питання він відповів: "Я не думаю, що він зіграє проти Ноттінгем Форест".

Матч Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест розпочнеться о 22:00 27 грудня на Олд Траффорд.