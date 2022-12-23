Клуб пролонгував угоду з іспанцем.
Дієго Льоренте, Лідс
23 грудня 2022, 21:28
Англійський Лідс напередодні продовжив контракт із захисником Паскалем Стрейком до 2027 року.
Сьогодні клуб порадував фанатів ще однією новиною. Продовжений контракт з ще одним захисником Дієго Льоренте.
Термін нової угоди 29-річного гравця збірної Іспанії з клубом розрахований до літа 2026 року.
Льоренте виступає за Лідс з 2020 року. Розпочинав він сезон у якості основного гравця, але після декількох невдалих ігор опинився на лаві запасних..