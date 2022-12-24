Англія

Англійський клуб масово активував опції в контрактах своїх виконавців.

Англійський Манчестер Юнайтед із моменту приходу на посаду головного тренера нідерландського фахівця Еріка тен Гага розпочав клопітливий процес перебудови команди, чому й було присвячено першу половину нового сезону.

Однак із наближенням зимнього трансферного вікна доля певних футболістів у проєкті "Червоних дияволів" викликала все більше запитань через наближення завершення чинних контрактів, і тому, зокрема з метою відзнаки за виконану роботу, англійський колектив вирішив одночасно активувати річні опції продовження контрактів одразу для чотирьох своїх гравців.

Ідеться про захисників Діогу Далота та Люка Шоу, півзахисника Фреда та нападника Маркуса Рашфорда, чиї угоди мали б закінчитись наприкінці поточного сезону.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував цю важливу подію для його команди.

"Ми хочемо розвиватися та підтримувати цих гравців на їхньому кар’єрному шляху. І, звичайно, ми хочемо, щоб вони продовжували йти до мети разом із нами.

Саме тому ми прийшли до цих рішень. Я впевнений, що ми зробили правильні кроки. Ми хочемо побудувати команду на довгі роки в майбутньому, і ці гравці мають бути її частиною", — заявив нідерландський спеціаліст.

Нагадаємо, що нещодавно Манчестер Юнайтед зробив черговий крок у цьогорічному розіграші Кубку англійської ліги.