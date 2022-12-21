Англія

"Червоні дияволи" розібралися з "бордовими".

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед протистояв Бернлі.

Це перший поєдинок для "червоних дияволів" зі старту чемпіонату світу-2022 у Катарі, а також перший без Кріштіану Роналду.

Підопічні Еріка тен Гага на Олд Траффорд без особливих труднощів здолали представника Чемпіоншипу.

Манчестер Юнайтед — Бернлі 2:0

Голи: Еріксен, 27, Рашфорд, 57.

Манчестер Юнайтед: Дубравка, Ван-Біссака (Шоу, 72), Каземіро, Лінделеф, Маласія (Уільямс, 85), Еріксен, Бруну Фернандеш, Мактоміні, Марсьяль (Еланга, 72), Рашфорд (Фред, 85), Гарначо (Антоні, 59).

Бернлі: Пікок-Фаррелл, Робертс, Баєр, Харвуд-Белліс, Матсен (Тейлор, 90), Корк (Іган-Райлі, 90), Гудмундссон, Браунхілл (Бастьєн, 90), Каллен, Барнс (Туайн, 83), Бенсон (Чурлінів, 64).

Попередження: Каллен, Антоні, Бруну Фернандеш.