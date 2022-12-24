Англія

Сенегальський захисник може покинути команду.

Челсі лише в минуле літнє трансферне вікно підсилив оборонну ланку сенегальським захисником Каліду Кулібалі.

Втім, вже згодом "пенсіонери" можуть продати досвідченого гравця, повідомляє портал Tuttomercatoweb.

Стверджується, що гравець не переконав тренерський штаб та керівництво своєю грою, тому доступний для трансферу.

Зазначимо, що в цьому сезоні Кулібалі відіграв чотирнадцять матчів, в яких відзначився голом та отримав п'ять попереджень.

Нагадаємо, що Інтер розглядає підписання Кулібалі в разі літнього відходу Шкриньяра.