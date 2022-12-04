ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Каліду Кулібалі розповів про майбутній матч проти англійців у плей-оф ЧС-2022.

Захисник збірної Сенегалу Каліду Кулібалі прокоментував майбутній поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі проти Англії.

"Ми билися, надавали приклад усім африканським командам на груповому етапі. Ми знали, що можемо завдати неприємностей будь-якій команді світу. Ми здатні на все.

Звісно, ми знали, що без Садіо Мане буде складно. Але ми мали виступати як команда. Це Сенегал продемонстрував у іграх, у яких здобув перемогу. Нині розпочинається інший етап змагань. Ми зробимо все, щоб пройти далі", — наводить слова Кулібалі UOL.

Нагадаємо, матч Англія — Сенегал відбудеться сьогодні, 4 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.