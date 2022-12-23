Італія

Сенегалець може повернутися до чемпіонату Італії.

Каліду Кулібалі є одним із варіантів для Інтера, якщо Мілан Шкріньяр не підпише контракт з "нерадзуррі".

Гігант Серії А зробив пропозицію продовжити контракт зі Шкріняром, який закінчується в червні 2023 року. Вони впевнені, що футболіст Словаччини присвятить своє майбутнє клубу, хоча вони не відповідали зарплаті, яку пропонував ПСЖ минулого літа, коли Шкріньяр домовився про особисту умови з грандами Ліги 1.

Інтер відмовився продавати свого зіркового захисника, яким тепер також зацікавилися клуби Прем'єр-ліги.

Раніше директор П'єро Аусіліо підтвердив, що Інтер чекає відповіді від оточення гравця.

Немає гарантій, що Шкріньяр продовжить контракт з Інтером, тому "нерадзуррі" оцінюють потенційну заміну 27-річного гравця.

Кулібалі з Челсі є одним із варіантів, які розглядають "нерадзуррі", оскільки тренер Сімоне Індзагі є "давнім шанувальником" колишнього центрального захисника Наполі.

Капітан Сенегалу має проблеми з ігровим часом на Стемфорд Брідж, але нещодавно підтвердив, що він щасливий у клубі.

Захисник Роми Кріс Смоллінг — ще одна мета міланського Інтера.