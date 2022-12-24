Керівництво вірить у головного тренера.
Томас Франк, getty images
24 грудня 2022, 12:31
Брентфорд вирішив підписати нову угоду з головним тренером Томасом Франком, повідомляє офіційний сайт клубу.
Сторони погодили новий контракт до літа 2027 року.
Зазначимо, що Франк очолив команду у жовтні 2018 року. У сезоні-2020/21 "бджоли" вийшли до АПЛ. Під його керівництвом команда виграла 94 із 202 матчів.
Наразі Брентфорд набрав 19 очок після 15 ігор та посідає десяте місце у турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, що раніше Томас Франк був одним з кандидатів на пост головного тренера Астон Вілли.