Англія

Керівництво вірить у головного тренера.

Брентфорд вирішив підписати нову угоду з головним тренером Томасом Франком, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сторони погодили новий контракт до літа 2027 року.

Зазначимо, що Франк очолив команду у жовтні 2018 року. У сезоні-2020/21 "бджоли" вийшли до АПЛ. Під його керівництвом команда виграла 94 із 202 матчів.

Наразі Брентфорд набрав 19 очок після 15 ігор та посідає десяте місце у турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, що раніше Томас Франк був одним з кандидатів на пост головного тренера Астон Вілли.