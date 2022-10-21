Англія

Інші два варіанти — Томас Франк та Шон Дайч.

Після звільнення Стівена Джеррарда через розгромну поразку Фулгему (0:3) керівництво Астон Вілли перебуває у пошуках нового головного тренера першої команди.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, "варіантом мрії" для бірмінгемського клубу є екстренер ПСЖ та Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, який наразі перебуває у якості вільного агента.

Однак, за інформацією джерела, оформити цю угоду буде непросто, тому Астон Вілла змушена розглядати інші варіанти.

Так, у шорт-листі "левів" знаходиться Томас Франк із Брентфорда, а також Шон Дайч, останнім місцем роботи якого був Бернлі.

Станом на зараз справи Астон Вілли вельми кепські — 9 очок, 17 місце і всього 2 перемоги та 3 нічиї в 11 матчах чемпіонату. Стільки ж, скільки і Астон Вілла, має Вулвергемптон, який перебуває у зоні вильоту.