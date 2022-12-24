Англія

Бразилець може перебратися в інший клуб.

Вінгер Тете, що належить Шахтарю, але наразі виступає за Ліон, може перебратися в англійську Прем'єр-лігу.

Як стверджує видання 90min, представник бразильця контактував з Арсеналом, Тоттенгемом, Вест Гемом та Ньюкаслом.

В цьому сезоні Тете відіграв тринадцять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома результативними передачами.

Стверджується, що сторони ведуть перемовини про оренду гравця з правом викупу.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Контракт гравця з Шахтарем діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан приглядається до трансферу Тете.