Бразилець може перебратися в інший клуб.
Тете, getty images
24 грудня 2022, 12:59
Вінгер Тете, що належить Шахтарю, але наразі виступає за Ліон, може перебратися в англійську Прем'єр-лігу.
Як стверджує видання 90min, представник бразильця контактував з Арсеналом, Тоттенгемом, Вест Гемом та Ньюкаслом.
В цьому сезоні Тете відіграв тринадцять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома результативними передачами.
Стверджується, що сторони ведуть перемовини про оренду гравця з правом викупу.
Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Контракт гравця з Шахтарем діє до літа 2023 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан приглядається до трансферу Тете.