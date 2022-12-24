Англія

Форвард Роми прокоментував ставлення до керманича.

Збірна Португалії завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі на стадії чвертьфіналу, де поступилась Марокко (0:1), після чого головного тренера "європейських селесао" Фернанду Сантуша було звільнено на тлі восьмирічної співпраці.

Одразу після цього почали з’являтись варіанти відносно наступного керманича "хрестоносців", серед яких особливо виділявся нинішній головний тренер італійської Роми Жозе Моурінью.

Португальська Федерація футболу вже навіть устигла підготувати контракт для іменитого співвітчизника, тоді як гравці Роми потрохи почали висловлювати подяку та відзначати за співпрацю свого керманича.

Зокрема, у своєму останньому інтерв’ю це зробив і нападник "вовків" Теммі Абрагам.

"Моурінью — чудовий тренер, і, звичайно, усі хочуть отримати його. Для мене це також честь, що така іменита збірна, як Португалія, полює за ним.

Я впевнений, що наразі наш тренер цілком орієнтований думками на Рому. Ми читали багато різних речей, але не говорили про це з ним напряму. Моурінью завжди намагався змусити нас удосконалюватися, тож ми повністю зосереджені на сезоні.

Я вже казав це в минулому: для мене мати його Моурінью тут, у Ромі, — це як мати дядька. Саме таким я завжди й уявляв собі тренера. Він є орієнтиром і хоче від бачити від мене максимум, тому всіляко мене мотивує.

Він говорить мені, коли я граю погано, і навіть коли я роблю так, як він каже, він усе одно не задоволений. Це те, що мені потрібно. Тренер, який завжди підштовхує мене", — заявив англійськи виконавець.

На рахунку Абрагама в поточному сезоні 21 матч, чотири голи та дві гольові передачі.