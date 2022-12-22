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Він розрахований до кінця наступного Мундіалю.

Після звільнення Фернанду Сантуша за підсумками чемпіонату світу-2022 у Португалії шукають нового тренера збірної. Головний кандидат на посаду — Жозе Моурінью.

Своєю інформацією щодо можливого призначення 59-річного фахівця на посаду наставника "європейських бразильців" поділився авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

"Португальська футбольна федерація спробує переконати Жозе Моурінью погодитися на посаду нового тренера національної збірної. Для "Особливого" готовий контракт до 2026 року" — підсумував італійський журналіст у своєму Твіттері.

Нагадаємо, за інформацією одного з джерел сеу Жозе вже дав свою згоду на роботу у головній команді рідної країни. Втім, відпускати свого тренера не бажає римська Рома, яку він очолює з літа 2021 року.