Манкуніанці шукають підсилення складу.
Мало Гюсто, getty images
24 грудня 2022, 15:58
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення правого флангу оборони.
Як повідомляє видання Media Foot, "червоні дияволи" звернули увагу на захисника Ліона Мало Гюсто, якого хочуть підписати вже в січні.
Стверджується, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за 19-річного гравця близько 30 мільйонів євро.
Контракт Мало Гюсто з Ліоном розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед продовжив контракти одразу з чотирма виконавцями.