Англія

Манкуніанці шукають підсилення складу.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення правого флангу оборони.

Як повідомляє видання Media Foot, "червоні дияволи" звернули увагу на захисника Ліона Мало Гюсто, якого хочуть підписати вже в січні.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за 19-річного гравця близько 30 мільйонів євро.

Контракт Мало Гюсто з Ліоном розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед продовжив контракти одразу з чотирма виконавцями.