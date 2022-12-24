Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення правого флангу оборони.

Як повідомляє видання Media Foot, "червоні дияволи" звернули увагу на захисника Ліона Мало Гюсто, якого хочуть підписати вже в січні.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за 19-річного гравця близько 30 мільйонів євро.

Контракт Мало Гюсто з Ліоном розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед продовжив контракти одразу з чотирма виконавцями.