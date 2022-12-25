Англія

Футболіст поспілкувався із клубною пресою.

Новачок Вулвергемптона Матеус Кунья, який перейшов у клуб з мадридського Атлетіко, прокоментував трансфер.

"Я дуже радий бути частиною цієї групи і бути частиною цього клубу – це великий клуб. Я радий грати в Прем'єр-лізі, грати в Вулвергемптоні, і я вважаю, що найважливіше те, що я щасливий, як дитина. Ситуація клубу в АПЛ не найкраща. Нам потрібно багато працювати та взяти максимум очок на старті другої половини сезону.

Лопетегі? Я знаю його, оскільки грав проти його команд три чи чотири рази, і він великий тренер, у нього великий менталітет. Він розповів мені про те, який це великий проект. Я взявся за цей проект, адже дуже в нього вірю. Також я довіряю тренеру та цим футболістам.

Дієго Коста — дуже хороший хлопець, добрий, справжній бразилець, і ми завжди посміхаємося разом. Я подзвонив йому, і він сказав: "Давай, приїжджай. Тут хороший колектив. Це неймовірно". Я сказав: "Добре, я прийду, мій друже, почекай мене"", — розповів Кунья.