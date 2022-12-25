Форвард офіційно став гравцем англійського клубу.
Матеус Кунья, Вулвергемптон
25 грудня 2022, 19:30
Англійський Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника збірної Бразилії та Атлетіко Матеуса Кунью.
Футболіст приєднається до "вовків" з першого січня 2023 року на правах оренди, якщо отримає дозвіл на роботу.
Якщо усі пункти, які є в орендному домовлені будуть виконані, контракт з молодим нападником буде підписаний до літа 2027 року.
За інформацією ЗМІ, Вулвергемптон викупить його контракт 40-50 мільйонів євро. Цього сезону Кунья провів 17 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.