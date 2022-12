Англійський Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника збірної Бразилії та Атлетіко Матеуса Кунью.

Футболіст приєднається до "вовків" з першого січня 2023 року на правах оренди, якщо отримає дозвіл на роботу.

Якщо усі пункти, які є в орендному домовлені будуть виконані, контракт з молодим нападником буде підписаний до літа 2027 року.

We've found one more gift under the tree.



🇧🇷🎁 pic.twitter.com/uVNEsBDUfC