Наставник "синіх" натхненний, перебуваючи біля керма Челсі.
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
25 грудня 2022, 23:59
Головний тренер Челсі Грем Поттер відчуває підтримку від керівництва клубу.
"Я зустрівся із співвласником клубу і ми добре поговорили. Я ще більше впевнений, більше усвідомлюю підтримку керівництва, яку маю зараз, ніж три місяці тому.
З нетерпінням чекаю наступного місяця і років", — наводить слова Поттера Daily Mirror.
Нагадаємо, що на даний момент Челсі посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.