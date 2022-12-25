Англія

Наставник "синіх" натхненний, перебуваючи біля керма Челсі.

Головний тренер Челсі Грем Поттер відчуває підтримку від керівництва клубу.

"Я зустрівся із співвласником клубу і ми добре поговорили. Я ще більше впевнений, більше усвідомлюю підтримку керівництва, яку маю зараз, ніж три місяці тому.

З нетерпінням чекаю наступного місяця і років", — наводить слова Поттера Daily Mirror.

Нагадаємо, що на даний момент Челсі посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.