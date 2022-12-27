Англія

Футболіст може підсилити "сорок".

Хавбек Фламенго Матеус Франко може перебратися до АПЛ і перебратися до команди, яка на даний момент посідає другу сходинку у таблиці. Детальніше про плани Ньюкасла розповів авторитетний футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

"Ньюкасл веде переговори з Фламенго, щоби спробувати підписати молодого таланта Матеус Франка (2004 р.н.). "Сороки" запропонували Фла 14 мільйонів євро + бонуси та контракт для гравця до 2027 року" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Всього на дорослому рівні Франка провів 28 матчів, забив 8 м'ячів і віддав три асисти. Улюблена позиція 18-річного фундеркінда — центральний атакувальний півзахисник.

Нагадаємо, також склад "сорок" може підсилити юний іспанець.