Англія

Керманич лондонського клубу не виключає можливості підписання нових гравців цієї зими.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем зіграв унічию з Брентфордом у лондонському дербі (2:2).

Після матчу головний тренер "шпор" Антоніо Конте розповів про плани своєї команди на трансферне зимове вікно.

"Ми спробуємо щось зробити [взимку], але ми повинні слідувати баченню клубу.

Тоттенгем хоче інвестувати в молодих гравців, як ми зробили з Кулушевскі та Бентанкуром. Таланти, але з доступною зарплатою. Це те, що ми спробуємо зробити", — цитує слова Антоніо Конте журналіст Фабріціо Романо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Брентфорд — Тоттенгем ви можете на Football.ua.