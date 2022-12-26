Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Англії, що відбувся 26 грудня 2022, 14:30.

У першому матчі 17 туру АПЛ, який позначив повернення чемпіонату Англії після паузи на катарський Мундіаль, зустрілися два лондонські клуби. Брентфорд протягом довгого часу вигравав у матчі з Тоттенгемом, проте не зумів утримати перемогу.

Відзначимо, що "шпори" у поєдинку з "джмелями" встановили неприємний особистий антирекорд. Що ж стосується особливо Гаррі Кейна, то він став найкращим бомбардиром в історії Boxing Day.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Брентфорд — Тоттенгем — 2:2

Голи: Янельт, 15; Тоні, 54 — Кейн, 65, Хойбєрг, 71

Брентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Расмуссен, Єнсен (Годдос, 67), Норгорд (Дасілва, 82), Янельт, Генрі — Мбемо (Вісса, 82), Тоні

Тоттенгем: Форстер — Танганга (Д. Санчес, 67), Лангле (Девіс, 90+5), Даєр — Догерті, Біссума, Хойбєрг, Перішич — Кулусевскі, Кейн, Сон

Попередження: Єнсен, Тоні, Мбемо — Біссума.