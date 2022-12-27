Сума трансферу становитиме 37 мільйонів фунтів, не рахуючи бонусів.
Коді Гакпо, getty images
27 грудня 2022, 14:53
Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль завершив процедуру підписання вінгера Коді Гакпо, який став рекордним трансфером в історії ПСВ.
За інформацією ЗМІ, перехід 23-річного нідерландця коштував мерсисайдцям 37 мільйонів фунтів стерлінгів гарантованого гонорару, не рахуючи бонусів.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Гакпо підпише з Ліверпулем контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.
Цього сезону Коді Гакпо провів за ПСВ 24 матчі, в яких він забив 13 голів і віддав 17 результативних передач.