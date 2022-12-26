Англія

Нідерландець підсилив "червоних".

Нещодавно з'явилася інформація, що Коді Гакпо хоче перейти до Манчестер Юнайтед. Більше того, чутки про можливий трансфер атакувального гравця ПСВ до стану "манкуніанців" ширилися дуже активно.

Втім, дуже швидко все обернулося у зовсім іншу сторону. Нідерландський ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив, що 23-річний футболіст залишив клуб і перейшов до Ліверпуля. Про суму трансферу наразі не йдеться, проте за словами генерального директора ейндховенців Марселя Брандса ця угода є рекордною в історії ПСВ.

Гравець збірної Нідерландів негайно вирушить до Англії, де завершить всі формальності для переходу.