Угода футболіста буде розрахована на довгий термін.
Коді Гакпо, Getty Imags
27 грудня 2022, 08:15
Ввечері понеділка футбольний світ приголомшила новина про перехід Коді Гакпо з ПСВ до Ліверпуля. "Мерсисайдці" забрали 23-річного атакувального футболіста буквально з-під носа у Манчестер Юнайтед.
Генеральний директор ПСВ одразу ж повідомив, що цей трансфер є рекордним в історії ейндховенців. Втім, ні про які суми та термін угоди футболіста з "червоними" відомо не було. Пізніше про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
"Коді Гакпо уклав шестирічну угоду з Ліверпулем, як і Дарвін Нуньєс минулого літа. Всі пункти вже затверджені. Гарантований гонорар: 37 мільйонів фунтів стерлінгів" — підсумував італієць у своєму Твіттері.
Відзначимо, що у євро ця сума становить майже 42 мільйони євро.
Нагадаємо, у понеділок Ліверпуль впевнено переграв Астон Віллу, а Салах зрівнявся з Далглішем за кількістю голів у "червоній" футболці.