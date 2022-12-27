Англія

Угода футболіста буде розрахована на довгий термін.

Ввечері понеділка футбольний світ приголомшила новина про перехід Коді Гакпо з ПСВ до Ліверпуля. "Мерсисайдці" забрали 23-річного атакувального футболіста буквально з-під носа у Манчестер Юнайтед.

Генеральний директор ПСВ одразу ж повідомив, що цей трансфер є рекордним в історії ейндховенців. Втім, ні про які суми та термін угоди футболіста з "червоними" відомо не було. Пізніше про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

"Коді Гакпо уклав шестирічну угоду з Ліверпулем, як і Дарвін Нуньєс минулого літа. Всі пункти вже затверджені. Гарантований гонорар: 37 мільйонів фунтів стерлінгів" — підсумував італієць у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у євро ця сума становить майже 42 мільйони євро.

Нагадаємо, у понеділок Ліверпуль впевнено переграв Астон Віллу, а Салах зрівнявся з Далглішем за кількістю голів у "червоній" футболці.

