Скаути "червоних дияволів" не були впевнені у необхідному рівні нідерландського вінгера.
Коді Гакпо, getty images
27 грудня 2022, 15:15
Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль завершив процедуру підписання вінгера Коді Гакпо, який став рекордним трансфером в історії ПСВ.
Раніше Манчестер Юнайтед вважався головним претендентом на те, щоб оформити трансфер 23-річного вінгера збірної Нідерландів, проте мерсисайдці несподівано для багатьох перехопили гравця.
Як повідомляє журналіст ВВС Sport Говард Нерс, скаути "червоних дияволів" ніколи не були впевнені в рівні розвитку Коді Гакпо достатньою мірою.
За інформацією ЗМІ, перехід 23-річного нідерландця коштував мерсисайдцям 37 мільйонів фунтів стерлінгів гарантованого гонорару, не рахуючи бонусів.
Цього сезону Коді Гакпо провів за ПСВ 24 матчі, в яких він забив 13 голів і віддав 17 результативних передач.