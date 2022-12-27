Англія

Скаути "червоних дияволів" не були впевнені у необхідному рівні нідерландського вінгера.

Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль завершив процедуру підписання вінгера Коді Гакпо, який став рекордним трансфером в історії ПСВ.

Раніше Манчестер Юнайтед вважався головним претендентом на те, щоб оформити трансфер 23-річного вінгера збірної Нідерландів, проте мерсисайдці несподівано для багатьох перехопили гравця.

Як повідомляє журналіст ВВС Sport Говард Нерс, скаути "червоних дияволів" ніколи не були впевнені в рівні розвитку Коді Гакпо достатньою мірою.

За інформацією ЗМІ, перехід 23-річного нідерландця коштував мерсисайдцям 37 мільйонів фунтів стерлінгів гарантованого гонорару, не рахуючи бонусів.

Цього сезону Коді Гакпо провів за ПСВ 24 матчі, в яких він забив 13 голів і віддав 17 результативних передач.