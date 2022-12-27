Наставник вірить у свого підопічного.
МАРКУС РАШФОРД, GETTY IMAGES
27 грудня 2022, 15:37
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вважає, що Маркус Рашфорд здатний забити двадцять голів за сезон у англійській Прем'єр-лізі.
"Я не хочу прив'язувати себе до якогось числа. Думаю, він здатний забити 20 голів у АПЛ.
На чемпіонаті світу він забив 3 голи, тому ми знаємо, що у нього є потенціал, щоб забити 20 голів у Прем'єр-лізі", — наводить слова тен Гага Guardian.
У поточному сезоні Рашфорд провів 14 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи.