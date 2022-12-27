Англія

Команда Гремма Поттера впевнено розправилась з "вишнями" на Стемфорд Брідж.

У рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вдома зустрічався з одним із середняків змагання Борнмутом.

Перша половина сезону для Челсі — це взлети та падіння. Тому другу половину було необхідно розпочати вдало та впевнено.

На 16 хвилині справу розпочав Кай Гаверц. Німець прийняв передачу від Рахіма Стерлінга та спокійно переправив м'яч у сітку.

За декілька хвилин господарі вигравали вже з рахунком 2:0. Мейсон Маунт відкрився, отримав м'яч та не залишив шансів Траверсу. До перерви лондонці збили втретє, але гол Пулішича скасували після VAR.

Вектор гри у другому таймі змінився — Борнмут почав створювати небезпечні моменти. Проте Біллінг та Лерма не змогли реалізувати шанси.

Челсі - Борнмут 2:0

Голи: Гаверц, 16, Маунт, 24

Челсі: Кепа — Джеймс (Аспілікуета, 53), Кулібалі, Сілва, Кукурелья — Закарія (Галлахер, 82), Жоржиньйо, Маунт, Стерлінг (Чалоба, 88), Пулішич (Обамеянг, 82) — Гаверц.

Борнмут: Траверс — Земура, Келлі, Сенесі, Сміт — Біллінг (Крісті, 66), Лерма, Кук, Стейсі (Ентоні, 46) — Мур (Дембеле, 87), Соланке.