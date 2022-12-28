Англія

Українець розповів про свого теперішнього коуча.

Захисник лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко напередодні дав інтерв'ю Amazon Prime.

Він розповів про Пепа Гвардіолу, з яким працював у Манчестер Сіті, а також не забувся і про теперішнього головного тренера Арсенала Мікеля Артету.

"З того моменту як я прибув до Манчестер Сіті, з мого першого дня перебування у цьому клубі, я зрозумів, що Мікель Артета, безсумнівно, буде чудовим тренером.

Він був готовий до роботи. Кожна порада, яку він давав мені, була важливою та цінною. Я думаю, що в нього є потенціал стати великим тренером.

Що спільного в Гвардіоли та Артети? Як на мене, бачення футболу. Вони бачать футбол дуже схожим чином", — сказав украхнець.