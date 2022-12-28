Англія

Дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті переграти Лідс

Команда Хосепа Гвардіоли впевнено йшла до "сухої" перемоги, проте суперники трохи зіпсували їй настрій.

Лідс Юнайтед — Манчестер Сіті, Getty Images

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Лідс Юнайтед — Манчестер Сіті 1:3

Голи: Стрейк, 73 — Родрі, 45+2, Голанд, 51, 64



Лідс Юнайтед: Мельє — Крістенсен (Ейлінг, 65), Кох, Купер (Льоренте, 72), Стрейк — Грінвуд, Форшоу (Кліх, 66), Рока — Ньйонто, Родріго (Гелхардт, 72), Ааронсон (Г’ябі, 83).



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс (Канселу, 68), Стоунз, Аке, Аканджі — де Брюйне, Родріго, Гюндоган — Марез (Палмер, 89), Голанд, Гріліш (Фоден, 73).



Попередження: Ньйонто, Кліх, Грінвуд — Льюїс, Родрі, Палмер