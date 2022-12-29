Англія

Захисник збірної Франції близький до переїзду в Англію.

Лондонський Челсі близький до завершення трансферу центрального захисника Челсі та Монако Бенуа Бадьяшиля.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Бальядишь буде третім трансфером команди Грема Поттера після Фофана та Андрея Сантоса.

Угода між клубами на завершальній стадії. Усе йде до того, що Челсі найближчим часом офіційно оглосить про придбання.

Сам 21-річний футболіст бажає перейти у Челсі та погодив умови з потенційно новим клубом. На його рахунку у цьому сезоні 16 матчів та два забиті гол за Монако в усіх змаганнях.