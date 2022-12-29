Бразильський талант скоро приєднається до "аристократів".
Андрей Сантос
29 грудня 2022, 16:59
Півзахисник Васко Да Гама Андрей Сантос найближчим часом має стати гравцем Челсі, повідомляє Фабріціо Романо.
18-річний хавбек найближчим часом має прибути до Лондона, аби пройти медичне обстеження та підписати контракт з "аристократами".
Сума трансферу складе 12,5 млн євро.
В складі Васко Да Гама бразилець забив 8 голів в 33 поєдинках. Андрей також є основним футболістом молодіжної збірної Бразилії.
Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про домовленість щодо переходу Фофана.