Англія

Бразильський талант скоро приєднається до "аристократів".

Півзахисник Васко Да Гама Андрей Сантос найближчим часом має стати гравцем Челсі, повідомляє Фабріціо Романо.

18-річний хавбек найближчим часом має прибути до Лондона, аби пройти медичне обстеження та підписати контракт з "аристократами".

Сума трансферу складе 12,5 млн євро.

В складі Васко Да Гама бразилець забив 8 голів в 33 поєдинках. Андрей також є основним футболістом молодіжної збірної Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про домовленість щодо переходу Фофана.