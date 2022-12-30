Англія

Натяк на величезний комплімент івуарійському форварду.

Днями Челсі оголосив про трансфер івуарійського форварда норвезького Мольде Давіде Датро Фофана. Цей трансфер дуже гучно прокоментував його агент Атта Анеке.

"Челсі хоче підписати найкращих молодих талантів у світі, і це ясно — для Девіда це була мрія.

У Челсі є дуже чіткий план щодо того, як досягти успіху, вони хочуть працювати з найкращими талантами якомога якісніше" — передає слова функціонера Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Фофана провів 37 ігор у футболці Мольде, і у них він забив 21 м'яч і віддав 7 результативних передач.