Натяк на величезний комплімент івуарійському форварду.
Давід Датро Фофана
30 грудня 2022, 09:00
Днями Челсі оголосив про трансфер івуарійського форварда норвезького Мольде Давіде Датро Фофана. Цей трансфер дуже гучно прокоментував його агент Атта Анеке.
"Челсі хоче підписати найкращих молодих талантів у світі, і це ясно — для Девіда це була мрія.
У Челсі є дуже чіткий план щодо того, як досягти успіху, вони хочуть працювати з найкращими талантами якомога якісніше" — передає слова функціонера Фабріціо Романо у своєму Твіттері.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні Фофана провів 37 ігор у футболці Мольде, і у них він забив 21 м'яч і віддав 7 результативних передач.