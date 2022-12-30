Днями Челсі оголосив про трансфер івуарійського форварда норвезького Мольде Давіде Датро Фофана. Цей трансфер дуже гучно прокоментував його агент Атта Анеке.

"Челсі хоче підписати найкращих молодих талантів у світі, і це ясно — для Девіда це була мрія. 
У Челсі є дуже чіткий план щодо того, як досягти успіху, вони хочуть працювати з найкращими талантами якомога якісніше" — передає слова функціонера Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Фофана провів 37 ігор у футболці Мольде, і у них він забив 21 м'яч і віддав 7 результативних передач.