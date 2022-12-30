Англія

Наразі футболіст виступає у Сандерленді.

Перед початком нинішнього сезону атакувальний гравець Манчестер Юнайтед Амад Діалло знову відправився в оренду. Замість Глазго Рейнджерс тепер він обрав Сандерленд, що нині виступає у Чемпіоншипі.

Відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо поділився інформацією щодо майбутнього 20-річного футболіста.

"Манчестер Юнайтед дуже задоволений Амадом Діалло та його розвитком в оренді в Сандерленді. Голи, якість і ставлення до гри були чудовими.

Немає варіантів покупки, також Манчестер Юнайтед кілька місяців тому відхилив пропозиції з Італії щодо постійного переходу" — підсумував Романо у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні в активі івуарійського правого вінгера 16 матчів, 5 забитих м'ячів та 1 асист.

Нагадаємо, що "манкуніанці" можуть підписати оборонця Наполі.