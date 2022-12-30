Наразі футболіст виступає у Сандерленді.
Амад Діалло
30 грудня 2022, 09:58
Перед початком нинішнього сезону атакувальний гравець Манчестер Юнайтед Амад Діалло знову відправився в оренду. Замість Глазго Рейнджерс тепер він обрав Сандерленд, що нині виступає у Чемпіоншипі.
Відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо поділився інформацією щодо майбутнього 20-річного футболіста.
"Манчестер Юнайтед дуже задоволений Амадом Діалло та його розвитком в оренді в Сандерленді. Голи, якість і ставлення до гри були чудовими.
Немає варіантів покупки, також Манчестер Юнайтед кілька місяців тому відхилив пропозиції з Італії щодо постійного переходу" — підсумував Романо у своєму Твіттері.
У нинішньому сезоні в активі івуарійського правого вінгера 16 матчів, 5 забитих м'ячів та 1 асист.
Нагадаємо, що "манкуніанці" можуть підписати оборонця Наполі.