Англія

Замбійський нападник повернувся до табору "чайок" та буде тренувати юнаків U-9.

У жовтні 2022 року стало відомо про те, що багатообіцяючий нападник Брайтона Енок Мвепу (24 матчі в АПЛ, 2 голи, 6 асистів) змушений завершити професійну кар'єру футболіста в 24 роки через спадкове захворювання серця.

"Чайки" не стали кидати свого колишнього гравця напризволяще і запропонували йому стати тренером своєї академії, про що повідомляє офіційний сайт Брайтона.

Тепер Енок Мвепу працюватиме в академії Брайтона та тренуватиме дітей віком до дев'яти років (U-9).

"Ми дуже раді, що Енок вирішив залишитися в нашому клубі та використати свій досвід, щоб допомогти розвивати наших молодих гравців.

Враховуючи його вік, Енок має багатий досвід. Він грав у Лізі чемпіонів і Прем'єр-лізі, а також був капітаном своєї країни. Це наступна глава для Енока у його футбольній кар'єрі", — прокоментував повернення замбійця в систему клубу головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.