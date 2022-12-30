Англія

Форвард Ліверпуля розповів про строки свого повернення до гри.

Нападник англійського Ліверпуля Роберто Фірміно не потрапив до підсумкової заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2022 в Катарі, і після цього турніру ще й вимушено пропустив матч Кубку англійської ліги проти Манчестер Сіті (2:3) через травму.

31-річний виконавець напередодні гри його команди проти Лестера в англійській Прем’єр-лізі розповів про стан власного здоров’я.

"Слава Богу, я вже вилікувався від травми. Імовірно, я буду тренуватися в четвер. Тоді, якщо все добре, я буду готовий не до наступної гри проти Лестера, а до наступної після неї — проти Брентфорда. Так що все чудово.

Якщо казати суто індивідуально, то я почав сезон дуже добре, але, звичайно, ми, як команда, погано стартували. Проте зараз повертаємось.

Завдяки роботі, яку ми робимо на тренуваннях, і нашому бажанню ніколи не здаватися, ми повернулись до належного стану.

Звичайно, мені було неприємно, що мене не викликали на чемпіонат світу до збірної Бразилії, але, як я вже говорив раніше, це частина Божого плану, і я йому слідую.

Те, що я не поїхав на чемпіонат світу, мене справді мотивує більше працювати, тому я буду наполегливо намагатись повернутись до складу в "селесао".

Надзвичайне задоволення — грати разом із молодими гравцями в Ліверпулі в скрутні часи. Вони дійсно нам дуже допомагають. Коли вони приходять тренуватися з нами, вони стають важливою частиною нашої команди. Вони допомагають нам, а ми — їм.

Як ви бачили й самі бачили в останніх матчах, вони — надзвичайні таланти з великими перспективами, і в майбутньому вони обов’язково стануть чудовими гравцями", — заявив бразильський виконавець.

У поточному сезоні Фірміно за 21 матч забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі.