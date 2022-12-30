Англія

Гості знову видали шикарний перфоманс в АПЛ.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд у гостях зустрічався з Вест Гемом.

Перший тайм пройшов в ударному темпі для гостів. На 18 хвилині гольовим пострілом відзначився головний бомбардир команди Айвен Тоуні. Цей гол став для форварда 12 у цьому сезоні.

Під кінець тайму Брентфорд забив вдруге. Цього разу Тоуні асистував, а відзначався Дасілва. У другому таймі команда Франка стримала атаки господарів та здобула цілком заслужену перемогу.

Вест Гем — Брентфорд 0:2

Голи: Тоуні, 18, Дасілва, 43

Вест Гем: Фаб'янські — Доусон, Огбонна, Крессвелл, Цоуфал, Емерсон (Антоніо, 64) — Райс, Пакета (Соучек, 83), Боуен, Бенрахма — Скамакка.

Брентфорд: Рая — Мі, Піннок, Занка, Генрі, Рерслев — Дасілва (Годдос, 67), Норгорд, Єнсен (Янельт, 59) — Мбемо (Вісса, 58), Тоуні (Янссон, 90+5).

Попередження: Цоуфал