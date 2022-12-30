Англія

Команда Юргена Клоппа здобула дуже незвичну перемогу на Енфілді.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги англійський Ліверпуль вдома приймав Лестер.

Гості вже на четвертій хвилині шокували колектив Юргена Клоппа. Дака обігрався з Дьюсбері-Голлом, той увійшов у штрафний майданчик та переграв Аліссона.

Після відбулось те, чого не очікував ніхто. Ваут Фас ефектним ударом переграв свого ж воротаря Ворда, записавши на свій рахунок автогол. Але за сім хвилин він перевершив самого себе. Після удару Нуньєса м'яч влучив у стійку, а Фас переправив його у ворота.

Другий тайм був за Ліверпулем. Проте "червоні" вирішили більше не засмучувати гостей та дотримали переможний рахунок.

Ліверпуль - Лестер 2:1

Голи: Фас (АГ), 38, Фас (АГ), 45 - Дьюсбері-Голл, 4

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Анольд (Гомес, 86), Матіп, ван Дейк, Робертсон (Цімікас, 62) — Елліотт (Байчетич, 86), Гендерсон, Тьяго, Салах, Окслейд-Чемберлейн (Кейта, 62) — Нуньєс.

Лестер: Ворд — Томас, Фас, Амарті, Кастань — Сумаре, Барнс, Дьюсбері-Голл, Ндіді (Тілеманс, 59), Перес (Іхеаначо, 71) — Дака.

Попередження: Сумаре.