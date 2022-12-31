Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Лестером.

Напередодні Ліверпуль у домашньому поєдинку в рамках 18 туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Лестер за рахунок одразу двох автоголів від центрального захисника суперників (2:1).

Ліверпуль — Лестер 2:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри поділився враженнями від побаченого на полі.

"Очевидно, що результат для нас дуже приємний, але ми всі бачили гру. Це була не найкраща наша гра, ми про це знаємо. Початок гри — пропущений м’яч із першого удару суперників. Якщо чесно, я не пам’ятаю багато голів, які ми б пропустили таким чином.

Нас просто не було в той момент на полі, ми вийшли на нього надто пізно. І врешті-решт, Дьюсбері-Голл один перед Аліссоном, і Аліссон цього разу не зміг нас врятувати. Отже, 0:1 проти контратакуючої команди з чіткою ідеєю. Це, дійсно, абсолютно протилежне тому, що б ми хотіли мати від цієї гри.

Окрім того, ми далі продовжували грати за майже повного контролю з боку Лестера. Ми втрачали м’ячі в непідходящі моменти, коли були надто відкриті, тому довго не потрапляли в цю гру.

Потім у нас були й інші проблеми, ми накопичували помилки, забили гол, який не зарахували, а потім відбулися два автоголи. Особливо я вважаю, що другий гол Дарвін мав забивати й сам — не пощастило, що він влучив у штангу, і ще більш, вочевидь, болюче для Лестера, що це був автогол.

На перерву пішли за рахунку 2:1. Ми знали, що повинні покращитися, і ми це зробили. Лінія захисту була вищою, агресивнішою в боротьбі, більш зв’язаною та змістовною. Але все одно в суперників були моменти, вони зіграли справді хорошу гру. Моя повага до Лестера.

Не випадково, вони, вочевидь, мають доволі пристойні результати на виїзді, і сьогодні ми зрозуміли причини для цього. Але в другому таймі в нас були чудові моменти, коли ми могли б завершити гру — ми не використали їх. Коли рахунок лише 2:1 проти хорошого суперника, то вам доводиться боротись. Це те, що ми зробили, і я задоволений цим, але, звичайно, ми повинні грати краще.

У мене траплялось таке в тренерській кар’єрі, коли гравець забивав два автоголи. Я справді співчуваю Вауту Фасу з цього приводу. Чесно кажучи, йому просто не пощастило. По-перше, як може бути автогол на щастя?

А по-друге, якщо ви коли-небудь грали у футбол, ви знаєте, що рухаєтесь на повній швидкості в цій ситуації, коли м’яч іде в напрямку воріт, і ви очікуєте, що він там опиниться. Це говорить вам ваш мозок, і в той момент, коли ви розумієте, що це не так, відбувається якась реакція, і ви більше не можете адекватно діяти.

Такі речі трапляються. Звичайно, я відчуваю співчуття до цього хлопця, але все, що я зараз скажу, не змінить нічого. Очевидно, що він перетравить це, і Брендан Роджерс йому з допоможе. Усе буде добре.

Щодо пошкоджень Елліотта та Робертсона, то Гарві трохи травмував Ендрю перед початком гри на розминці, ударив коліном у стегно. Роббо міг грати певний час, але в один момент м’язи просто заціпеніли. Гарві ж отримав удар уже під час гри, це боляче, але не більше того", — заявив німецький керманич.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у Брентфорда 2 січня.