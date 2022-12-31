Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 18 туру чемпіонату Англії, що відбувся 30 грудня 2022, 22:00.

У рамках 18-го туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль у доволі цікавому за ходом розвитку подій матчі здолав на своєму полі Лестер із рахунком 2:1.

Колектив Юргена Клоппа на самому початку гри припустився результативної помилки в захисті, яку потім був змушений надолужувати з допомогою суперників аж перед початком перерви.

Не пощастило в цьому випадку центральному захиснику "лис" Вуту Фасу, який двічі спрямував м’яч у ворота власної команди.

Після перерви команди продовжували грати в такому ж самому дусі, Ліверпуль володів невеликою ініціативою в атаці, проте більше не забивав.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Лестер в 18 турі Прем’єр-ліги-2022/23:

Ліверпуль — Лестер 2:1

Голи: Фас (АГ), 38, Фас (АГ), 45 — Дьюсбері-Голл, 4

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Анольд (Гомес, 86), Матіп, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 62) — Елліотт (Байцетич, 86), Гендерсон, Тьяго, Салах, Окслейд-Чемберлейн (Кейта, 62) — Нуньєс.

Лестер: Ворд — Томас, Фас, Амарті, Кастань — Сумаре, Барнс, Дьюсбері-Голл, Ндіді (Тілеманс, 59), Перес (Іхеаначо, 71) — Дака.

Попередження: Сумаре.