Команда українця не програла фавориту.
Миколенко проти Фодена, Getty Images
31 грудня 2022, 20:25
У матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі не зміг обіграти Евертон (1:1).
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов на поле в основному складі та провів усі 90 хвилин.
Статистичний портал WhoScore оцінив дії Віталія у 6,7. Це середня оцінка серед гравців "ірисок". Найкращий гравець матчу — Ріяд Марез (7,6).
Щодо іншого подібного порталу, який має назву SofaScore, то там аналогічний бал в українця — 6,7.