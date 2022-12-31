Англія

Команда українця не програла фавориту.

У матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі не зміг обіграти Евертон (1:1).

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов на поле в основному складі та провів усі 90 хвилин.

Статистичний портал WhoScore оцінив дії Віталія у 6,7. Це середня оцінка серед гравців "ірисок". Найкращий гравець матчу — Ріяд Марез (7,6).

Щодо іншого подібного порталу, який має назву SofaScore, то там аналогічний бал в українця — 6,7.