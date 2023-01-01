Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 18 туру чемпіонату Англії, що відбувся 31 грудня 2022, 14:30.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Вулвергемптона, де здобув мінімальну перемогу.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став Маркус Рашфорд, який забив на 76-й хвилині і згодом приніс до активу своєї команди три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед в 18 турі АПЛ-2022/23:

Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд, 77.

Вулвергемптон: Жозе Са — Буено (Тоті, 73), Кілман, Коллінз, Семеду (Хонні, 65) — Моутіньо (Аїт-Нурі, 73), Невеш, Нунеш — Поденсе (Хіменес, 81), Хі Чхан, Коста (Адама Траоре, 46).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Маласія, Шоу, Варан, Ван-Біссака — Каземіро, Еріксен (Фред, 61) — Гарначо (Рашфорд, 46), Фернандеш (Магвайр, 90+3), Антоні (Еланга, 90+3) — Марсьяль (ван де Бек, 81).

Попередження: Семеду — Каземіро, Рашфорд.