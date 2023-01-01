Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 18 туру чемпіонату Англії, що відбувся 31 грудня 2022, 17:00.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті втратив очки з Евертоном, зігравши внічию з рахунком 1:1.

Спершу на 24-й хвилині Ерлінг Голанд відкрив рахунок у матчі, проте вже у другому таймі, на 64-й хвилині, Демарай Грей повернув паритет на табло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Евертон в 18 турі АПЛ-2022/23:

Манчестер Сіті — Евертон 1:1

Голи: Голанд, 24 — Грей, 64.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Аканджі, Стоунз, Льюїс (Гюндоган, 87) — Сілва (Альварес, 87), Родрі, де Брюйне — Гріліш (Фоден, 87), Марез, Голанд.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковські, Коуді, Годфрі (Дукуре, 90+1), Паттерсон (Коулман, 70) — Грей, Онана, Гує (Девіс, 78), Івобі — Калверт-Льюїн (Мопе, 70).

Попередження: Сілва, де Брюйне — Паттерсон, Тарковські, Онана, Мопе.