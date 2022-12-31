Англія

На гол "городян" у виконанні Голанда, "іриски" відповіли результативним ударом Грея.

У матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі не зміг обіграти Евертон. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом відзначився головний бомбардир "міщан" Ерлінг Голанд, якому асистував Ріяд Марез.

Однак у середині другого тайму "іриски" змогли відповісти, коли на 64 хвилині забив Демарай Грей.

У цьому матчі брав участь український захисник Віталій Миколенко, який вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

Після 16 ігор Манчестер Сіті набрав 36 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Арсеналу на чотири бали, але команда Мікеля Артети має гру в запасі. У "ірисок" 15 очок і лише 16 місце.

Манчестер Сіті — Евертон 1:1

Голи: Голанд, 24 — Грей, 64.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Аканджі, Стоунз, Льюїс (Гюндоган, 87) — Сілва (Альварес, 87), Родрі, де Брюйне — Гріліш (Фоден, 87), Марез, Голанд.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковські, Коуді, Годфрі (Дукуре, 90+1), Паттерсон (Коулман, 70) — Грей, Онана, Гує (Девіс, 78), Івобі — Калверт-Льюїн (Мопе, 70).

Попередження: Сілва, де Брюйне — Паттерсон, Тарковські, Онана, Мопе.